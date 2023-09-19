I Международный молодёжный лингвистический форум проведут в Пскове

17:15, 19 сентября 2023, ПАИ

I Международный молодёжный лингвистический форум пройдёт на площадке ПсковГУ с 26 по 29 сентября. К участию приглашаются старшеклассники и студенты, изучающие иностранные языки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В программу форума войдут интерактивные и научно-практические семинары, круглые столы, онлайн-конкурсы и олимпиада, методический семинар, а также мастерская.

Участие в мероприятии может быть очным, заочным или дистанционным, уточнили организаторы форума.

Для участия в форуме необходимо в срок до 23 сентября пройти регистрацию по ссылке.