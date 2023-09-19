Участвовавшим в СВО псковским росгвардейцам вручили награды

16:55, 19 сентября 2023, ПАИ

Государственные награды вручили сотрудникам Росгвардии из Псковской области, отличившимся в ходе специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, сотрудники награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и медалями «За отличие в охране общественного порядка».

На торжественном построении начальник управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов поблагодарил личный состав за храбрость и мужество, профессиональное выполнение поставленных задач, а также пожелал успехов в дальнейшей службе.

В пресс-службе рассказали, что в ходе проведения СВО росгвардейцы предотвращали нападения на войсковые и гуманитарные колонны, а также обнаружили большое количество схронов с иностранным вооружением и боеприпасами.