Пскович дал незнакомцу позвонить и лишился мобильного

18:00, 19 сентября 2023, ПАИ

Пскович дал незнакомцу позвонить и лишился мобильного. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Пскове в сентябре текущего года у дома на Рижском проспекте неизвестный гражданин без применения насилия открыто похитил у прохожего мобильный телефон и скрылся. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову провели оперативно-разыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался 29-летний безработный пскович.

По версии следствия, подозреваемый попросил у проходившего мимо мужчины сотовый телефон, чтобы якобы позвонить. Однако, заполучив мобильный, злоумышленник внезапно бросился бежать. Позднее выяснилось, что в чехле похищенного телефона находилась ещё и банковская карта, с которой подозреваемый снял деньги и распорядился ими по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1-й статьи 161 (грабеж) и частью 3-й статьи 158 (кража) УК РФ. Проводится расследование.