Псковские росгвардейцы задержали подозреваемого с «набором для свидания»

17:34, 19 сентября 2023, ПАИ

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже. 41-летний пскович похитил спиртные напитки, красную икру и шоколад из магазина на улице Олега Зобова в Пскове. Преступление произошло 19 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж получил сообщение, что из охраняемого объекта поступил сигнал тревоги. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича.

По факту хищения проводится проверка.