Псковские росгвардейцы задержали подозреваемого с «набором для свидания»
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже. 41-летний пскович похитил спиртные напитки, красную икру и шоколад из магазина на улице Олега Зобова в Пскове. Преступление произошло 19 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Экипаж получил сообщение, что из охраняемого объекта поступил сигнал тревоги. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича.
По факту хищения проводится проверка.
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