Tele2 представила жизнь малого бизнеса в стиле вселенной «Безумного Макса»

17:28, 19 сентября 2023, ПАИ

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил новую рекламную кампанию, направленную на продвижение B2B-продуктов. Tele2 сняла видеоролик, главный герой которого с помощью инструментов телеком-оператора справляется со всеми трудностями и добивается успеха в своём деле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Основные продукты в B2B-портфеле Tele2 – «SMS-таргет», корпоративная АТС и «Бизнес-чат». В рамках продвижения компания сняла яркий ролик, главный герой которого едет по пустыне в фудтраке и выполняет сразу несколько задач. Tele2 решила отказаться от образов, которые ассоциируются со словом «бизнес» – офиса и предпринимателей в костюмах. Герой ролика – владелец малого предприятия, ему приходится держать всё под контролем: и управлять автомобилем, и следить за приготовлением бургеров. При этом нужно мчаться вперёд и не останавливаться, преодолевая разные препятствия на пути.

На помощь герою видеоролика приходит команда Tele2 и предлагает подключить сразу три продукта для бизнеса: «SMS-таргет» помогает найти новых клиентов, корпоративная АТС обеспечивает многоканальную связь, чтобы телефон никогда не был «занят», а «Бизнес-чат» собирает все запросы от клиентов в одном месте. Благодаря правильному использованию инструментов старый фудтрак главного героя трансформируется в большой фудкорт на колёсах – оператор добился этого преображения с помощью компьютерной графики. В конце ролика показан предприниматель с успешным бизнесом и большим количеством новых клиентов-посетителей его кафе на колесах.

«Антуражем для креативной идеи стала вселенная «Безумного Макса». Нам показалось, что она как нельзя лучше поддерживает атмосферу безумного мира малого бизнеса, в котором так кстати придётся поддержка Tele2. Съёмки проходили в непростых условиях дикой местности. Съёмочная группа пережила жару, грозы, песчаную бурю и даже ядовитых змей. Но результат того стоил», – отметила директор по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям Tele2 Елена Семёнова.

Состав творческой группы Tele2: директор по маркетингу Ольга Свечникова, директор по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям Елена Семёнова, и. о. руководителя отдела по маркетинговым коммуникациям Дарья Тарасова, старший менеджер по маркетинговым коммуникациям Мария Сагадеева, старший специалист по маркетинговым коммуникациям Елизавета Евланникова, а также McCann (агентство) и Park Production (продакшн).

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