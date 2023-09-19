Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Tele2 представила жизнь малого бизнеса в стиле вселенной «Безумного Макса»

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил новую рекламную кампанию, направленную на продвижение B2B-продуктов. Tele2 сняла видеоролик, главный герой которого с помощью инструментов телеком-оператора справляется со всеми трудностями и добивается успеха в своём деле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: ООО «Т2 Мобайл»

Основные продукты в B2B-портфеле Tele2 – «SMS-таргет», корпоративная АТС и «Бизнес-чат». В рамках продвижения компания сняла яркий ролик, главный герой которого едет по пустыне в фудтраке и выполняет сразу несколько задач. Tele2 решила отказаться от образов, которые ассоциируются со словом «бизнес» – офиса и предпринимателей в костюмах. Герой ролика – владелец малого предприятия, ему приходится держать всё под контролем: и управлять автомобилем, и следить за приготовлением бургеров. При этом нужно мчаться вперёд и не останавливаться, преодолевая разные препятствия на пути.

На помощь герою видеоролика приходит команда Tele2 и предлагает подключить сразу три продукта для бизнеса: «SMS-таргет» помогает найти новых клиентов, корпоративная АТС обеспечивает многоканальную связь, чтобы телефон никогда не был «занят», а «Бизнес-чат» собирает все запросы от клиентов в одном месте. Благодаря правильному использованию инструментов старый фудтрак главного героя трансформируется в большой фудкорт на колёсах – оператор добился этого преображения с помощью компьютерной графики. В конце ролика показан предприниматель с успешным бизнесом и большим количеством новых клиентов-посетителей его кафе на колесах.

«Антуражем для креативной идеи стала вселенная «Безумного Макса». Нам показалось, что она как нельзя лучше поддерживает атмосферу безумного мира малого бизнеса, в котором так кстати придётся поддержка Tele2. Съёмки проходили в непростых условиях дикой местности. Съёмочная группа пережила жару, грозы, песчаную бурю и даже ядовитых змей. Но результат того стоил», – отметила директор по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям Tele2 Елена Семёнова.

Состав творческой группы Tele2: директор по маркетингу Ольга Свечникова, директор по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям Елена Семёнова, и. о. руководителя отдела по маркетинговым коммуникациям Дарья Тарасова, старший менеджер по маркетинговым коммуникациям Мария Сагадеева, старший специалист по маркетинговым коммуникациям Елизавета Евланникова, а также McCann (агентство) и Park Production (продакшн).

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 сентября 2023

Восемь классов в псковских школах закрыли на карантин из-за ОРВИ
19 сентября 2023

Автор рисованных путеводителей приглашает псковичей на лекцию-скетчинг
19 сентября 2023

Работников лесного хозяйства Псковской области наградил Михаил Ведерников
19 сентября 2023

Tele2 представила жизнь малого бизнеса в стиле вселенной «Безумного Макса»
19 сентября 2023

I Международный молодёжный лингвистический форум проведут в Пскове
19 сентября 2023

Участвовавшим в СВО псковским росгвардейцам вручили награды
19 сентября 2023

На 91-м году жизни скончалась печорский педагог Лилия Фёдорова
19 сентября 2023

Панические атаки и нарушение внимания: псковский нарколог рассказал о последствиях курения вейпов детьми

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...