Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Дновском районе

17:44, 19 сентября 2023, ПАИ

Водителя «под градусом», который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявила дорожная полиция в Дновском районе 18 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские остановили для проверки на дороге Дедовичи – Дно автомобиль ВАЗ-2107. За рулём машины находился нетрезвый 26-летний житель Дновского района.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьёй 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.