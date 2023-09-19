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Происшествия

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Дновском районе

Водителя «под градусом», который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявила дорожная полиция в Дновском районе 18 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Полицейские остановили для проверки на дороге Дедовичи – Дно автомобиль ВАЗ-2107. За рулём машины находился нетрезвый 26-летний житель Дновского района.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьёй 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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