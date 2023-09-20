Выставка фалеристики откроется во Дворе Постникова 25 сентября

10:51, 20 сентября 2023, ПАИ

Выставка «Носили с гордостью они отличья знаки…» откроется во Дворе Постникова 25 сентября. Об этом сообщил начальник службы по информационной политике, СМИ и общественным отношениям Псковского музея-заповедника Николай Полидовец в беседе с корреспондентом ПАИ.

«На выставке будут представлены ордена, медали и другие знаки отличия. Плюс ко всему мы пригласили двух человек – орденоносцев. Первый удостоен Орденом мужества, второй – Медалью за отвагу, которые они получили за участие в военных действиях в Афганистане и Чечне», – отметил эксперт.

Посетители выставки смогут увидет знаки и медали за военные заслуги, за трудовую доблесть, полученные выдающимися деятелями Псковской земли. Все эти экспонаты из коллекции Псковского музея-заповедника. Выставка будет дополнена фотографиями, фарфором, документами и образцами оружия.