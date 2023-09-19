Автор рисованных путеводителей приглашает псковичей на лекцию-скетчинг

18:10, 19 сентября 2023, ПАИ

В рамках фестиваля «Книжная яблоня» в Пскове состоится лекция-скетчинг «Дневник путешествий». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

29 сентября в 11:00 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева с псковичами встретится художник, автор комиксов, путешественник и журналист Варвара Леднёва.

Варвара Леднёва работает фотокорреспондентом и во время своих поездок по стране создаёт удивительные дневники путешествий в жанре комиксов, которые она сама называет «рисованными историями». Таким образом, она стала автором необыкновенных путеводителей по городам России.

«Дневник путешествий в рисунках» – мой главный творческий проект, – рассказывает Варвара. – Это продолжающаяся уже несколько лет история в рисунках, посвящённая личным путешествиям по России. «Дневник» состоит из рисунков, акварелей и заметок об увиденных в путешествии местах, включающих маршрут, достопримечательности, личные впечатления, а также местные предания и исторические описания».

Сейчас Варвара работает над большим проектом в Псковской области и стала чаще бывать на нашей земле. Она уже создала скетчинг-путеводитель по Изборску, который вышел в сборнике «Древние из древних», а также путеводители «Талабский острова» и «Пушкинские Горы и город Остров».

На скетчинг-лекцию в библиотеке «Родник» она приглашает тех, кто рисует, и тех, кому просто интересно узнать, как Варвара работает над своими проектами. Она готова посмотреть рисунки псковичей и дать начинающим профессиональные советы.

Уточним, что скетчинг – это техника быстрого рисования, от английского слова sketch, которое переводится как «эскиз» или «набросок». Travel-скетчинг как отдельный жанр этого искусства позволяет зафиксировать впечатления путешественника и в моментальном рисунке с натуры лучше передать неповторимую атмосферу того или иного места.

Напомним, что традиционный осенний литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдёт в Пскове с 27 по 29 сентября. В этом году гостями «Книжной яблони» в Пскове также станут детский писатель и сценарист Ольга Вербицкая, детский писатель Екатерина Земляничкина, художник-иллюстратор Евгения Радостева, писатель, линвист и преподаватель Екатерина Соболь, детский писатель Марина Тараненко, иллюстратор и детский писатель Ольга Фадеева, художник-график, автор и иллюстратор Евгения Чарушина-Капустина.

Фестиваль проводится при поддержке управления культуры администрации г. Пскова.