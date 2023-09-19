Труп сторожа обнаружили в детском саду в Великих Луках

18:09, 19 сентября 2023, ПАИ

Труп сторожа обнаружили в детском саду № 5 комбинированного вида «Здравушка» в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

«Поступило извещение о несчастном случае с работником детского сада № 5 комбинированного вида в Великих Луках. На рабочем месте был обнаружен лежащим на полу без признаков жизни сторож, мужчина 1950 года рождения», – отметили в инспекции труда.

Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.