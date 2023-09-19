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Телеверсия псковского спектакля «Смерть Тарелкина» стала доступна зрителям

Спектакль «Смерть Тарелкина» по пьесе Александра Сухово-Кобылина стал доступен на телеэкранах и в соцсетях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина.

Телеверсия спектакля появилась благодаря проекту Ассоциации национальных театров России и «Триколора» «Театральный абонемент. Акт 1. Национальные театры».

«Смерть Тарелкина» режиссёра Хуго Эрикссена – востребованный театральными фестивалями и высоко оценённый критикой спектакль Псковской драмы. Спектакль вошёл в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска» – список наиболее ярких спектаклей страны в сезоне 2020/2021. Спектакль – участник «Биеннале театрального искусства» в Москве (2021) и Международного театрального фестиваля «Александринский» в Санкт-Петербурге (2022).

В спектакле «Смерть Тарелкина» режиссёр Хуго Эрикссен отошёл от сценической традиции зловещей комедии масок. Спектакль – почти бытоподобный реализм. С одним исключением: это не историческая реальность 1860-х и не сегодняшний день, а 1990-е – миф о лихих девяностых, живущий в массовом сознании и запечатлённый в киноискусстве.

В главных ролях в спектакле – Денис Кугай (Кандид Касторович Тарелкин, он же Сила Силич Копылов), Андрей Кузин (Максим Кузьмич Варравин, он же капитан Полутатаринов), Максим Плеханов (Иван Антонович Расплюев), Виктор Яковлев (Антиох Елпидифорович Ох).

Видеозапись бесплатно доступна к просмотру на сайте «Триколора» и в социальной сети «ВКонтакте».

На большой сцене Псковского театра драмы спектакль «Смерть Тарелкина» будет показан 20 октября. Билеты в продаже на официальном сайте театра.

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