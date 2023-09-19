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Детский фонд провел психологические тренинги для вынужденных переселенцев Псковской области

В рамках проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Чужих детей не бывает» были организованы психологические тренинги в пунктах временного размещения (ПВР) вынужденных переселенцев с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации Детского фонда.

Фото здесь и далее Детского фонда

В ПВР, расположенном в Невельском районе, психолог провела тренинг на тему «Я в мире, мир во мне». Тренинг был направлен на адаптацию детей из семей вынужденных переселенцев к школьному коллективу сверстников, к новым условиям жизни и учёбы.

На занятии при помощи упражнений и методик дети учились преодолевать барьеры, возникающие в межличностных отношениях, учились развивать коммуникативные навыки, формировать чувство взаимного доверия.

А в ПВР Пскова психолог провела очередное занятие с применением метода песочной терапии. В этот раз участники тренинга искали внутренние ресурсы, которые помогают справляться с возникающими трудностями.

Дети и взрослые строили из песка собственные острова, селили там главного героя, а затем населяли остров фигурками животных, размещали растения. Направляющими вопросами психолог узнавала, есть ли у обитателей острова враги и друзья, что им нужно для жизни, как выглядит их мир.

На примере этого выдуманного острова участники поделились своим идеальным видением жизни, преградами к достижению идеального мира, способами преодоления преград с помощью внутренних ресурсов. В рамках занятия поговорили о таких ресурсах, как любовь, вера, надежда, дружба, семья.

Семьи с большим удовольствием участвуют в психологических тренингах. По мнению специалистов, работа с психологом поможет как взрослым, так и детям успешно адаптироваться к новым условиям жизни, работы или учёбы, найти близких людей на новом месте жительства.

Одна из постоянных участниц тренингов поделилась эмоциями: «Спасибо огромное, детскому фонду и замечательному психологу Елене за прекрасные эмоции, за чудесное занятие».

Напомним, что проект «Чужих детей не бывает» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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