Детский фонд провел психологические тренинги для вынужденных переселенцев Псковской области
В рамках проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Чужих детей не бывает» были организованы психологические тренинги в пунктах временного размещения (ПВР) вынужденных переселенцев с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации Детского фонда.
В ПВР, расположенном в Невельском районе, психолог провела тренинг на тему «Я в мире, мир во мне». Тренинг был направлен на адаптацию детей из семей вынужденных переселенцев к школьному коллективу сверстников, к новым условиям жизни и учёбы.
На занятии при помощи упражнений и методик дети учились преодолевать барьеры, возникающие в межличностных отношениях, учились развивать коммуникативные навыки, формировать чувство взаимного доверия.
А в ПВР Пскова психолог провела очередное занятие с применением метода песочной терапии. В этот раз участники тренинга искали внутренние ресурсы, которые помогают справляться с возникающими трудностями.
Дети и взрослые строили из песка собственные острова, селили там главного героя, а затем населяли остров фигурками животных, размещали растения. Направляющими вопросами психолог узнавала, есть ли у обитателей острова враги и друзья, что им нужно для жизни, как выглядит их мир.
На примере этого выдуманного острова участники поделились своим идеальным видением жизни, преградами к достижению идеального мира, способами преодоления преград с помощью внутренних ресурсов. В рамках занятия поговорили о таких ресурсах, как любовь, вера, надежда, дружба, семья.
Семьи с большим удовольствием участвуют в психологических тренингах. По мнению специалистов, работа с психологом поможет как взрослым, так и детям успешно адаптироваться к новым условиям жизни, работы или учёбы, найти близких людей на новом месте жительства.
Одна из постоянных участниц тренингов поделилась эмоциями: «Спасибо огромное, детскому фонду и замечательному психологу Елене за прекрасные эмоции, за чудесное занятие».
Напомним, что проект «Чужих детей не бывает» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
Детский фонд провел психологические тренинги для вынужденных переселенцев Псковской области