В Пскове мужчина признан виновным в совершённом 23 года назад убийстве

20:43, 19 сентября 2023, ПАИ

В Пскове мужчина признан виновным в совершённом 23 года назад убийстве, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 45-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с изнасилованием).

Установлено, что в ночь с 28 на 29 февраля 2000 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле железнодорожных путей вблизи посёлка Панино города Пскова после изнасилования 35-летней местной жительницы с целью сокрытия совершённого преступления решил убить последнюю, для чего нанёс потерпевшей множественные удары тупым твёрдым предметом в область головы, шеи и конечностей. Убедившись в том, что женщина не подаёт признаков жизни, мужчина, желая уничтожить улики, оттащил тело в кусты, облил его бензином и поджёг, после чего скрылся с места преступления.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым. В рамках принимаемых мер активизации деятельности, направленной на установление лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершённых в прошлые годы, уголовное дело было заслушано заместителем председателя СК России Александром Клаусом на оперативном совещании. В ходе заслушивания уголовного дела были изучены имеющиеся доказательства и даны письменные указания о проведении следственных действий, направленных на завершение расследования.

Следствию удалось собрать по уголовному делу неопровержимые доказательства, полностью изобличающие мужчину в содеянном. Вину подсудимый признал на стадии следствия. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.