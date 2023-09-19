Два человека пострадали в результате ДТП в Островском районе

20:53, 19 сентября 2023, ПАИ

Перед деревней Грызавино-2 на трассе Остров – Пыталово в Островском районе 63-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Duster, не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиль. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.