СК возбудил дело против матери шестилетнего мальчика, весящего девять килограммов

21:37, 19 сентября 2023, ПАИ

В Воронеже возбудили уголовное дело против матери мальчика, госпитализированного с весом девять килограммов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт регионального управления СК России.

На минувшей неделе следователи начали проверку публикаций СМИ, согласно которым в конце августа в одну из воронежских больниц поступил шестилетний ребёнок весом девять килограммов. По данным одного из изданий, у мальчика тяжёлая белково-энергетическая недостаточность, он не разговаривает, на голос и прикосновения не реагирует. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой, его жизни ничего не угрожает.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», – говорится в заявлении.

По информации ведомства, ребёнок проживал вместе с матерью и младшим братом в Коминтерновском районе Воронежа.

«Мальчик признан ребёнком-инвалидом. Мать не осуществляла за ним должный уход, в результате он был доставлен в медучреждение в связи с обострением имеющегося заболевания и существенной потерей веса», – пояснили в СК.

Следствие также даст правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.

