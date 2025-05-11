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Общество

Опочецкий легкоатлет пробежал девять километров в честь 80-летия Победы

Опочецкий легкоатлет Николай Кабанович пробежал дистанцию девять километров в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет газета «Красный маяк».

Фото: газета «Красный маяк»

Эту дистанцию он преодолевает каждый год уже на протяжении 15 лет. Забег, который легкоатлет совершил в День Победы, стал юбилейным.

«Каждый человек по-своему выражает уважение к памяти погибших и подвигу наших предков, которые 80 лет назад смогли одержать Победу над фашизмом», – отметили в редакции газеты.

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