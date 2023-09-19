Женщина госпитализирована в результате ДТП в Пскове
Напротив магазина «Соловьи» на улице Леона Поземского в Пскове произошло столкновение автомобилей Mersedes и Volkswagen Touareg. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП женщина из автомобиля Volkswagen госпитализирована в медучреждение бригадой медицины катастроф.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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