Женщина госпитализирована в результате ДТП в Пскове

21:53, 19 сентября 2023, ПАИ

Напротив магазина «Соловьи» на улице Леона Поземского в Пскове произошло столкновение автомобилей Mersedes и Volkswagen Touareg. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП женщина из автомобиля Volkswagen госпитализирована в медучреждение бригадой медицины катастроф.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.