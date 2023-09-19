В Опочке продолжается ремонт автомобильной дороги

22:46, 19 сентября 2023, ПАИ

Продолжается ремонт автомобильной дороги Опочка – а/д Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь. Об этом ПАИ сообщила газета «Красный маяк».

Ремонтируемый участок протяжённостью более 2 км проходит по двум центральным улицам Опочки – Коммунальной и Ленина. Здесь расположен ряд социально значимых объектов: автовокзал, парк, педагогический колледж, здания районной и городской администраций и др. По словам начальника обособленного подразделения ООО «Автомобильные дороги Пскова» Николая Пращенко, в настоящее время наиболее активные работы ведутся на улице Ленина.

До наступления зимы на этом участке планируется заменить четыре водопропускные трубы, произвести фрезерование дорожного полотна, а затем уложить на проезжую часть два слоя асфальта. До завершения работ по контракту, то есть до мая 2024 года, организация отремонтирует пешеходные зоны на улице Ленина и приведёт в порядок автобусные остановки. Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка, установлены бордюрный камень и перильные ограждения, а также другие необходимые элементы, предусмотренные правилами безопасности дорожного движения.

Ремонт центральных улиц Опочки производится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ составляет более 93 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета.