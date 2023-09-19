Глава Островского района приглашает жителей области на фестиваль плова

23:09, 19 сентября 2023, ПАИ

Глава Островского района Дмитрий Быстров приглашает псковичей и гостей Островского района посетить фестиваль плова. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«В эту субботу ждём вас в Островском районе на фестивале плова. Всем, кто любит интересно, вкусно, весело провести выходной, добро пожаловать к нам на праздник!» – сообщил глава района.

Напомним, ранее ПАИ опубликовало программу фестиваля плова в Островском районе.