Глава Островского района приглашает жителей области на фестиваль плова
Глава Островского района Дмитрий Быстров приглашает псковичей и гостей Островского района посетить фестиваль плова. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
«В эту субботу ждём вас в Островском районе на фестивале плова. Всем, кто любит интересно, вкусно, весело провести выходной, добро пожаловать к нам на праздник!» – сообщил глава района.
Напомним, ранее ПАИ опубликовало программу фестиваля плова в Островском районе.
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