Опубликована программа фестиваля плова в Островском районе

10:22, 18 сентября 2023, ПАИ

Опубликована программа фестиваля «Плов – это вам не рисовая каша», который состоится в Островском районе 23 сентября. Об этом сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Организаторы фестиваля



Фото: Организаторы фестиваля



Фото: Организаторы фестиваля



Фото: Организаторы фестиваля



Фото: Организаторы фестиваля



Фото: Организаторы фестиваля











В 10:00 на территории проведения фестиваля откроются торговые площадки, будет осуществляться регистрация участников, а также дан старт кулинарного поединка «Плов – это вам не рисовая каша». Помимо этого, на площадке будут работать волонтёры, встречающие прибывающих и раздающие схемы проведения фестиваля.

Также в 10:00 начнутся выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества из Псковской области с продажей сувенирной продукции.

В 11:00 гости смогут принять участие в мастер-классах «Птичка-островичка», «Канзаши».

С 12:00 до 13:00 состоится торжественное открытие фестиваля. Гости смогут продегустировать плов, а также увидеть выступление шеф-поваров по приготовлению плова.

С 13:00 до 14:00 запланирована церемония представления участников фестиваля.

В 14:00 на площадке можно будет увидеть выступления творческих коллективов Псковской области.

С 16:00 до 17:30 запланирован концерт дагестанского ансамбля «Имамат» со следующей программой: приветственная лезгинка, чеченский танец, танец с кинжалами, даргинский танец, барабаны, аварский девичий танец, горский танец.

В 20:00 состоится закрытие фестиваля, а в 22:00 – фаер-шоу.

Программа:

с 10:00 до 20:00 состоится артель псковских мастеров «Рыжая рысь». Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы по средневековым танцам, по созданию изделий из кости, из кожи, мастер-классы по созданию свечи, по созданию обереговой куклы, по ткачеству. Там же будет установлена средневековая фотозона и исторический лагерь;

с 10:00 до 20:00 будет работать клуб исторических реконструкций и фехтования «Плесков град». На данной площадке участники мероприятия могут посоревноваться в боях на мечах, стрельбе из лука. Там же будут показательные схватки конструкторов и исторический лагерь;

с 10:00 до 20:00 на площадке будет работать мотоклуб Host. Здесь гости смогут покататься на мотоциклах, пометать ножи, сфотографироваться с мотоциклами и посоревноваться в армрестлинге;

с 10:00 до 20:00 на территории фестиваля будет выставка ретротехники.

Помимо этого, на территории проведения фестиваля будут работать детские площадки. В 10:00 запланирована работа аниматоров, в 13:00 – детская программа, в 15:00 – детская дискотека, в 16:00 – детская программа, с 10:00 до 17:00 – мастер-классы для детей.