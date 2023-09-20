День рекрутера отмечают в России сегодня

07:05, 20 сентября 2023, ПАИ

День рекрутера отмечают в России сегодня, 20 сентября. Об этом пишет calend.ru.

По данным портала, впервые День рекрутера отметили 20 сентября 2001 года несколько кадровых агентств из России, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана и Украины.

В последние годы дата уже превратилась в социально значимое событие, в ходе которого профессионалы кадровой индустрии делятся с общественностью интересной и полезной информацией о ситуации на рынке труда. Неотъемлемой частью праздника является проведение семинаров, консультаций по трудоустройству, круглых столов, лекций и пресс-конференций.

В России профессиональный стандарт «Специалист по подбору персонала (рекрутер)» утверждён Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 717н от 9 октября 2015 года, и сегодня кадровая индустрия в России работает, конкурентноспособна и приносит значительные результаты.