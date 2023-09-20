Российские актрисы пригласили псковичей на премьеру в БКЗ филармонии
На свою новую комедию «Отдам бывшего в хорошие руки» псковичей пригласили российские артисты Юлия Михалкова и Мария Кравченко. Премьера пройдёт 27 сентября на сцене БКЗ филармонии, сообщили организаторы.
«Когда теряется смысл жизни, то это иногда приводит на крышу высотного дома, где и должно всё закончиться. Но неожиданные встречи перед прыжком вниз круто изменяют жизнь каждого героя», – рассказывают организаторы о спектакле.
Сообщается, что на одной сцене выступят юмористические артисты Мария Кравченко, Юлия Михалкова и Максим Киселёв.
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