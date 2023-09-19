Бежаницкие подростки познакомились с работой пожарной службы

23:32, 19 сентября 2023, ПАИ

В рамках профилактических мероприятий по пожарной безопасности волонтёры, воспитанники и педагоги МБУ ДО «Бежаницкий ЦРТДиЮ» посетили пожарную часть для знакомства с техникой, находящейся на вооружении, и первичными средствами пожаротушения. Об этом ПАИ сообщила газета «Сельская новь».

Сотрудники рассказали детям о пожарной технике и показали, как и чем оборудованы машины, для чего служит тот или иной предмет.

Ребятам разрешили подняться в машины и ощутить себя пожарными, они попробовали тушить пожар водой и научились пользоваться огнетушителем.