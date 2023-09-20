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Общество

На 40% выполнена реконструкция погранпропуска «Бурачки» на госгранице в Псковской области

Продолжается реконструкция многостороннего автомобильного пропуска «Бурачки» на российско-латвийской госгранице в Псковской области. Cтроительная готовность объекта составляет 40 %. Об пишет газета «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РФ.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта России. На 40 % реконструирован пункт пропуска «Бурачки» в Псковской области

На данный момент реконструкция на строящемся объекте находится в активной фазе. Подрядчик выполняет отделочные, монтажные и фасадные работы. В модернизации погранперехода пропуска задействованы 26 единиц техники и 120 человек.

«Всего в рамках реконструкции МАПП Бурачки будут построены и модернизированы 54 объекта, включая служебно-производственное здание таможенного оформления, здания эксплуатационной и кинологической служб, здание углублённого досмотра грузового транспорта, котельная», – подчеркнули в пресс-службе Минтранса России.

Несмотря на реконструкцию, КПП работает в штатном режиме. Такая необходимость существует из-за высокой востребованности погранперехода. Так, именно здесь через границу перемещаются свыше половины всех грузов, которые идут через Псковскую область.

«После реконструкции пропускная способность погранперехода будет увеличена почти на 20 %: до 2,4 тысяч авто и до четырёх тысяч человек в сутки. Основные работы планируется завершить в 2024 году», – прокомментировали в Министерстве транспорта России.

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