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Общество

Туманность Полумесяц смогли наблюдать псковичи с помощью телескопа

Фотографию туманности NGC 6888 Полумесяц и таймлапс звёздного неба разместил руководитель научно-просветительского проекта «Поехали!» Владимир Колпаков в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте» / Туманность NGC 6888

Сообщается, что кадры сделаны в ночь с 11 на 12 сентября.

«Теперь могу похвастаться сразу двумя работами. Первое – с горем пополам сложенный биколор туманности NGC 6888 Полумесяц и второе – таймлапс процесса досъёмки этой туманности», – говорится в сообщении. 

Отмечается, что съёмка проводилась с использованием оборудования, закупленного в рамках научно-просветительского проекта «Поехали!», который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.

Справка по данным портала astronet.ru: NGC 6888, известная также как туманность Полумесяц – это космический пузырь диаметром около 25 световых лет, выдутый ветром от центральной яркой и массивной звезды. На фото атомы кислорода создают сине-зелёное свечение, а атомы водорода – красное. Центральная звезда NGC 6888 является звездой Вольфа-Райе. Звезда сбрасывает внешнюю оболочку с сильным звёздным ветром. Масса выброшенного за десять тысяч лет вещества примерно равна массе Солнца. NGC 6888 находится в созвездии Лебедя на расстоянии около пяти тысяч световых лет.

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Туманность Полумесяц смогли наблюдать псковичи с помощью телескопа

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