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Общество

В России появится закон о посуточной аренде после дела о сдаче квартиры в Пскове

Фото: «АиФ. Псков»

Посуточную аренду жилья впишут в Жилищный кодекс, соответствующий проект Минстроя поддержал кабмин. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на решение правительственной комиссии. Документ был разработан после решения Конституционного суда, который разбирал дело со сдачей квартиры в Пскове.

После жалоб соседей суды запретили «оказывать гостиничные услуги», то есть сдавать своё жильё посуточно. Однако Конституционный суд России постановил, что краткосрочная аренда не запрещена, но этот вопрос требует дополнительного законодательного регулирования.

«Вывод рынка посуточной аренды в правовое поле важен. Такой рынок сейчас есть, но налоги не платятся. Инициатива призвана это исправить», – отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. 

В документе предлагается прописать, что собственник жилья вправе сдавать его на основании договора найма, в том числе краткосрочного, при условии «соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества дома», следует из текста проекта.

Отметим, что дело о псковской квартире повторно находится на рассмотрении в Псковском городском суде. О последних подробностях судебных перепитий читайте статью  «Всех посчитали. Псковичам указали на избыточное количество гостей в квартире». Очередное заседание суда состоится сегодня, 20 сентября.

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