Железнодорожный переезд 473 км ПК 10 закроют в Великих Луках 21 сентября

08:47, 20 сентября 2023, ПАИ

В Великих Луках закроют железнодорожный переезд 473 километр ПК 10 (ПМК, по улице Мелиораторов) для движения автотранспортных средств 21 сентября. Об этом пишут Luki-News cо ссылкой на Новосокольническую дистанцию пути.

С 9:00 до 17:00 будет закрыт переезд ПМК по улице Мелиораторов. Объезд автомобилей будет осуществляться через деревню Трубичино.