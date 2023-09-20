Скончался актёр Алексей Янин

09:16, 20 сентября 2023, ПАИ

Актёр Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Алексей Янин скончался на 41-м году жизни, сообщается на сайте театра.

Артист восемь лет боролся с последствиями инсульта, перенесённого в 2015 году. Болезнь и трепанация привели к проблемам с речью и памятью.

«Родственники Алексея Янина сообщили, что сегодня Лёши не стало. С 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало…», – говорится в сообщении театра.

Уточняется, что о времени и месте прощания с артистом объявят позднее.

Актёр родился 14 марта 1983 года в Москве. В 2004 году окончил Театральное училище имени Щепкина и поступил на службу в РАМТ. Наиболее известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Клуб», «Дочки-матери», «Студенты». В его фильмографии 34 картины.