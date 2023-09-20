Житель Острова вызвал полицию, чтобы попасть в гости к приятелю

09:19, 20 сентября 2023, ПАИ

Житель Острова вызвал полицию, чтобы попасть в гости к приятелю, а попал под суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



Мировой судья вынес постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 1000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов полиции), в отношении 36-летнего островича.



7 августа мужчина вызвал по телефону сотрудников полиции ОМВД России по Островскому району, сообщив о том, что в доме на улице Спартака из окна на втором этаже идёт дым, а в квартире спят люди.



На судебное заседание мужчина не явился, в письменном объяснении указал, что сделал заведомо ложный вызов полиции, поскольку хотел, чтобы ему открыл дверь его знакомый, к которому он пришёл в гости.



При назначении наказания учтено смягчающее обстоятельство в соответствии с ч.2 ст. 4.2 КоАП РФ – признание вины.