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Происшествия

Житель Острова вызвал полицию, чтобы попасть в гости к приятелю

Житель Острова вызвал полицию, чтобы попасть в гости к приятелю, а попал под суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
 
Мировой судья вынес постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 1000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов полиции), в отношении 36-летнего островича.
 
7 августа мужчина вызвал по телефону сотрудников полиции ОМВД России по Островскому району, сообщив о том, что в доме на улице Спартака из окна на втором этаже идёт дым, а в квартире спят люди. 
 
На судебное заседание мужчина не явился, в письменном объяснении указал, что сделал заведомо ложный вызов полиции, поскольку хотел, чтобы ему открыл дверь его знакомый, к которому он пришёл в гости. 
 
При назначении наказания учтено смягчающее обстоятельство в соответствии с ч.2 ст. 4.2 КоАП РФ – признание вины. 

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