Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Названы самые популярные автомобили у россиян

Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris стали самыми популярными автомобилями у жителей России этим летом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование экспертов «СберАвто» и компании «СберСтрахование».

Эксперты анализировали собственные данные о сделках по покупке и страхованию автомобилей в июне – августе текущего года. По их данным, на три модели – Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris – пришлась десятая часть всех покупок.

По словам экспертов, летом выросла покупка автомобилей онлайн: на июнь – август пришлось 47 % от всех сделок за 2023 год через «СберАвто».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 сентября 2023

Россияне смогут проверить подлинность товаров через «Госуслуги»
20 сентября 2023

Найденную в реке мину взорвали в Пскове
20 сентября 2023

Молодых псковичей приглашают принять участие во Всемирном фестивале молодёжи
20 сентября 2023

В России появится закон о посуточной аренде после дела о сдаче квартиры в Пскове
20 сентября 2023

Железнодорожный переезд 473 км ПК 10 закроют в Великих Луках 21 сентября
20 сентября 2023

Российские актрисы пригласили псковичей на премьеру в БКЗ филармонии
20 сентября 2023

На 40% выполнена реконструкция погранпропуска «Бурачки» на госгранице в Псковской области
20 сентября 2023

Туманность Полумесяц смогли наблюдать псковичи с помощью телескопа

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...