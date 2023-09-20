Названы самые популярные автомобили у россиян

09:39, 20 сентября 2023, ПАИ

Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris стали самыми популярными автомобилями у жителей России этим летом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование экспертов «СберАвто» и компании «СберСтрахование».

Эксперты анализировали собственные данные о сделках по покупке и страхованию автомобилей в июне – августе текущего года. По их данным, на три модели – Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris – пришлась десятая часть всех покупок.

По словам экспертов, летом выросла покупка автомобилей онлайн: на июнь – август пришлось 47 % от всех сделок за 2023 год через «СберАвто».