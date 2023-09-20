В Пскове работодатели не торопятся вакцинировать сотрудников от гриппа – опрос

09:40, 20 сентября 2023, ПАИ

На днях стартовала всероссийская кампания, призывающая к вакцинации от гриппа, однако работодатели не торопятся вакцинировать сотрудников, а псковичи не спешат делать прививки. Сервис SuperJob узнал, какие меры по предотвращению эпидемии гриппа среди сотрудников принимают работодатели и готовы ли горожане к прививкам.

Среди самых популярных мер по предотвращению эпидемии гриппа в компаниях – вакцинация. Прививки для сотрудников организуют 36 % работодателей. В 10 % компаний закупают медицинские маски, в 7 % – проводят санитарную обработку помещений. В 29 % компаний никаких мер не предпринимают.



Опрос экономически активных псковичей показал: каждый второй считает, что прививку от гриппа не нужно делать ежегодно (49 %), и только 27 % – за вакцинацию при отсутствии противопоказаний, причём чаще остальных её поддерживают респонденты моложе 34 лет (31 %).



