Бесхозный гараж снесли у детского сада в Пскове

09:44, 20 сентября 2023, ПАИ

В прошлом году во время приёмки детского садика «Тополёк» на Кузнецкой, 9 в Пскове его заведующая озвучила вопрос о законности нахождения гаража рядом с муниципальным учреждением. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин на своей странице в соцсети.

Он рассказал, что укромные углы около сооружения облюбовали неблагополучные лица. Кроме того, гараж представлял угрозу с точки зрения антитеррористической безопасности детских учреждений. Забравшись на него, можно было бы перелезть на территорию детского сада.

«Изучив все нюансы этого вопроса, я направил депутатский запрос в Контрольное управление администрации Пскова с просьбой выяснить, законно ли подобное соседство, а также с просьбой о принятии мер в случае отрицательного результата», – сообщил депутат.

По результатам проверки Контрольное управление вынесло предписание владельцу гаража о сносе данного строения, которое тот выполнить отказался. Поэтому пришлось подавать исковое заявление в суд о сносе этого самовольно установленного объекта. После соблюдения всех правовых норм гараж был демонтирован.

Юрий Бурлин поблагодарил руководителя Контрольного управления Пскова Наталью Симонову за продуктивный диалог, а также за профессиональную и слаженную работу всего управления. «Не бывает нерешённых вопросов, для решения некоторых из них просто нужно подождать», – подытожил он.