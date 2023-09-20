Найденную в реке мину взорвали в Пскове
Взрывотехники Псковского ОМОНа «Кром» обезвредили неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа «Кром» обследовали неразорвавшуюся 120-миллиметровую мину времён Великой Отечественной войны. Боеприпас нашли на дне реки Великой в районе улицы Советской Армии в Пскове.
Взрывотехники ОМОНа идентифицировали мину, вывезли её на специализированный полигон и уничтожили с помощью накладного заряда.
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