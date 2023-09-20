В одной из псковских колоний начали шить армейские сумки для СВО

10:17, 20 сентября 2023, ПАИ

В ИК-4 в посёлке Серёдка Псковского района начали шить армейские сумки для СВО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

«Первая партия изделий осмотрена заказчиком. Каких-либо нареканий в качестве, функционале и фурнитурных элементах отмечено не было. В настоящее время производится серия сумок в количестве около 1000 штук, – рассказали в пресс-службе. – Технологический процесс, налаженный в ИК-4, активно функционирует не первый год. Швейное производство – одно из ключевых направлений деятельности центра трудовой адаптации осуждённых учреждения».

Заказ на сумки будет увеличен, добавили в ведомстве.