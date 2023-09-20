Память погибших в годы ВОВ сотрудников органов госбезопасности почтили в Псковской области

10:58, 20 сентября 2023, ПАИ

Сотрудники УФСБ России по Псковской области и ветераны ведомства посетили мемориалы, посвящённые деятельности сотрудников органов государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Первый мемориал сотрудники ФСБ посетили в деревне Старище Псковского района. Там похоронен разведчик Управления НКВД Ленинградской области Валентин Мальцев, который в 1943 году в составе разведывательной группы «Псковичи» собирал в Стругокрасненском районе данные о передвижении живой силы и военной техники немецко-фашистских оккупантов по железнодорожной и шоссейной магистралям Ленинград – Псков. Во время одной из вылазок бойцы попали в немецкую засаду. Валентин Мальцев погиб, прикрывая отход товарищей. Награждён медалью «За отвагу» (посмертно).

В деревне Букино Стругокрасненского района установлен обелиск в честь диверсионно-разведывательной группы «Лужане», которая по заданию ленинградского отдела НКВД действовала на оккупированной территории Псковской области в 1942–1943 годах. На их счету 11 пущенных под откос немецких эшелонов, уничтожение линий связи, обозов и солдат противника. В 1943 году группа провела успешную операцию по спасению юношей и девушек из двух деревень от насильственного угона в Германию.

В ходе мероприятий присутствующие почтили минутой молчания память погибших воинов и возложили к стелам цветы.