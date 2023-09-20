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Происшествия

Продолжается поиск пропавшего в июле псковича

Поиск пропавшего в Пскове 45-летнего Андрея Петрова продолжается. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

С 27 июля 2023 года его местонахождение неизвестно.

По имеющимся данным, в последний раз мужчину видели в микрорайоне Завеличье у моста Александра Невского вблизи улицы Подвишенской.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые и короткие. Передвигался с трудом, походка шатающаяся, имел проблемы с ногами.

Был одет в серую кепку, очки с оправой чёрного цвета, зелёную футболку с вырезом на груди, тёмно-зелёную куртку в полоску с капюшоном, тканевые штаны чёрного цвета, тёмно-синие резиновые тапки.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову) или в дежурную часть 59-63-22.

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