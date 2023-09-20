Псковичей приглашают на день открытых дверей в Псковское отделение Центрального банка

11:29, 20 сентября 2023, ПАИ

Общероссийский День открытых дверей Банка России состоится 30 сентября. Псковичи и гости города смогут посетить музей банковского дела и принять участие в экскурсиях, на которых познакомятся с миром финансов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

В коллекцию музея входит около 900 экспонатов, среди которых монеты, банкноты, ценные бумаги, документы и фотографии, банковская мебель, образцы вычислительной и кассовой техники. Гости смогут увидеть уникальные «псковки» – монеты, которые чеканились Псковской республикой 600 лет назад, а также «Псковскую денгу». Кроме того, в музее воссозданы рабочие места управляющего и бухгалтера Госбанка первой половины XX века.

Гости смогут заранее выбрать для себя наиболее интересную программу. Например, экскурсия под названием «Тайна Земского банка» посвящена истории открытия Государственного банка в Пскове, а также историческим зданиям, в которых он располагался. Посетителям расскажут о финансовой системе в период революции, Гражданской и Великой Отечественной войн, об основных целях и задачах банка на современном этапе.

После посещения музея участники экскурсий познакомятся с техникой, с помощью которой проводятся операции по выдаче и приёму денег, пересчёт банкнот и монет, их экспертиза. У всех желающих будет возможность узнать, как без специальных приборов отличить подлинную банкноту от фальшивой. Гостей ждут лекции на разные темы, викторины, мастер-классы, ребусы и игры, в которых они проверят свои финансовые знания.

Для участия в Дне открытых дверей необходима предварительная регистрация. Количество участников ограничено, однако посетить Музей Банка России можно и в другие дни.