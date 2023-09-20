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Спорт

Нетихой сапой. Президент Федерации сёрфинга Псковской области подвёл итоги сезона

Президент Федерации сёрфинга Руслан Шалько подвёл итоги сап-сезона в беседе с корреспондентом ПАИ.

Сапы стали неотъемлемой частью пейзажа на Великой. Фото здесь и далее ПАИ

Руслан, есть ли прирост желающих отдохнуть на сапе в этом сезоне?

– Особого прироста не было. Туристический поток увеличился. Стало меньше местного населения.

Стали ли люди покупать себе сапы вместо того, чтобы их арендовать?

– Конечно. В этом году стало гораздо больше людей со своими сапами. Это ежегодная тенденция. Вопрос времени, когда сап будет у каждого, кто может его себе позволить. Сейчас линейка большая и ценовой диапазон разный, поэтому практически каждый может себе позволить купить сап.

– Как планируется провести закрытие сезона?

– Мы уже закрыли сезон. Как только вода становится чуть-чуть похолоднее, у всех пропадает желание. Спрос есть только тогда, когда хорошая погода.

– Открыли для себя новые живописные места в акватории Псковской области?

– Есть несколько мест, но мы также ищем новые. Думаю, что к началу сезона их появится достаточно много. Мы пытаемся найти максимально труднодоступные и дикие места. В следующем году будет много всего интересного.

– В акваториях каких районов планируете искать эти места?

– Струго-Красненский район очень интересный. Также Пушкиногорский – там есть речки хорошие.

– Какие районы можете выделить из уже изученных? 

– Самый популярный маршрут у нас – это река Кудеб. Это самый топ, но он только в начале сезона. Потом там не пройти, потому что реки мельчают. В целом к середине сезона реки обмеливают настолько, что пройти нельзя уже почти нигде. Поэтому у нас все туры только в начале сезона. Только для самых смельчаков можно сделать под конец сезона, потому что достаточно прохладно. В тур должны идти более-менее опытные люди, потому что это не двухчасовая прогулка, как в центре города, а прямо на весь день.

– К турам есть повышенный интерес в этом сезоне?

– Нет, наоборот, даже немножко меньше. Это связано с погодными условиями, повышением конкуренции на рынке прокатов сапов. Также становится больше людей, кто покупает себе сапы.

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Алексей Соболев
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