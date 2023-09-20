Идрицкие школьники приняли участие во всероссийском слёте

14:49, 20 сентября 2023, ПАИ

Учащиеся Идрицкой средней школы заступили на пост № 1 у Вечного огня на площади Победы в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Призыв».

Школьники вошли в состав церемониального отряда вместе со своими наставниками Еленой Сикорской и Светланой Силантьевой в рамках всероссийского слета активистов движения «Пост №1», который прошел с 16 по 18 сентября.

Мероприятие проводится по проекту «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование» Министерством просвещения РФ. События слёта приурочены к памятным датам Великой Отечественной войны: 80-летию Ржевской битвы, 80-летию героического завершения Сталинградской битвы, 80-летию героической обороны Севастополя.

Также школьникам провели экскурсии по Петропавловской крепости, Военно-историческому музею артиллерии, инженерных войск и войск связи, Пискаревскому мемориалу, Марсову полю.