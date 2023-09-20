Программу мероприятий ко Дню пожилого человека подготовили в Великих Луках

12:07, 20 сентября 2023, ПАИ

В Великих Луках организуют цикл мероприятий, приуроченных ко Дню пожилого человека. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Открытие сезона традиционных вечеров отдыха «Для тех, кто не считает годы» состоится в МБУК «ГДК имени Ленина» (улица Малышева, 13) 1 октября. Начало мероприятия в 14:00.

3 октября великолучан приглашают на праздничный концерт, посвящённый Дню пожилого человека. Он пройдёт в МБУК «Дом культуры Ленинского комсомола» (улица Зверева, 29) Начало: 15:00.

Как отметили в администрации, самая насыщенная программа запланирована на 4 октября. В 13:15 в МБУ ДО «Детская школа искусств» (ул. Гражданская, 30/12) начнётся праздничный концерт «Осенние мелодии души».

В 15:00 этого же дня, 4 октября, «великолучане серебряного возраста» смогут посетить Великолукский драматический театр (пр. Октябрьский, 28/13) для просмотра спектакля «Я тоскую по Родине».

Помимо этого, 4 октября МБУК «Дом культуры Ленинского комсомола» (улица Зверева, 29) планирует проведение праздничного мероприятия для ветеранских клубов по интересам. О времени известят ближе к дате проведения мероприятия.

Кроме того, 4 октября артисты МБУК «ГДК им. Ленина» посетят с выездной концертной программой «Мудрость осени – счастливые мгновенья» ГБУ СО Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов (улица Фурманова, 67). Программа откроется в 10:00.

А на 5 октября артисты МБУК «ГДК им. Ленина» запланировали выезд с данной концертной программой «Мудрость осени – счастливые мгновенья» в отделение дневного пребывания граждан преклонного возраста и инвалидов на улице Гражданская, 30/12. Старт концерта запланирован на 11:00.

Кроме того, также 5 октября великолучан почтенного возраста ждут в МБУ ДО «Детская школа искусств «Центр» (улица Ботвина, 12), где для них будет показан концерт «Букет любимых мелодий».

Отметим, что это далеко неполный список мероприятий, посвящённых Дню пожилого человека. Информация об остальных мероприятиях будет размещена позднее.

Все мероприятия предназначены, прежде всего, для взрослого населения великолучан. Установленное возрастное ограничение 12+.