Чемпионат по бегу на шоссе пройдёт в Псковской области

14:07, 20 сентября 2023, ПАИ

Чемпионат Псковской области по бегу на шоссе Порхов – Красуха пройдёт в Порховском районе 13 и 14 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мероприятие приурочено к скорбной памятной дате – ровно 80 лет назад немецко-фашистские захватчики сожгли деревню Красуху вместе с жителями.

На старт выйдут представители разных возрастных категорий. Юные спортсмены 2006 года рождения и младше пробегут дистанции в пять километров для юношей и три километра для девушек. Бегуны от 18 до 49 лет могут выбрать дистанции в 10 и 21,1 километра для мужчин и в пять и десять километров для женщин.

В возрастной категории от 50 лет мужчины пробегут десять километров, а женщины – пять.

К участию допустят сборные команды и спортсменов, прошедших отборные состязания.

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