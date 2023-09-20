Новые абонементы на мастер-классы подготовил Псковский музей для школьников и студентов

14:34, 20 сентября 2023, ПАИ

К началу нового учебного года Псковский музей-заповедник представил новые абонементы для дошкольников, школьников и студентов образовательных учреждений Псковской области. В состав каждого абонемента входит цикл интерактивных программ и занятий, специально подобранных и разработанных для той или иной возрастной категории обучающихся. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

В частности, был разработан совершенно новый цикл занятий «Творческая мастерская», который может заинтересовать любителей создавать что-то своими руками. В музее отметили, что на занятиях участники смогут сделать для себя сувениры в различных техниках.

Занятия начнутся в октябре и будут продолжаться до апреля.

Абонемент включает четыре мастер-класса: по ткачеству на дощечках и бёрдо, «Новогоднее настроение: варежка из флиса», «Письмо и открытка в стиле XIX века» и «Игрушки-стригушки: золотой петушок».

Подать заявку на абонемент и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (811) 233-13-90 или на сайте Псковского музея-заповедника в разделе «Абонементы».

Место проведение мастер-классов – музейная мастерская Палат у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7).