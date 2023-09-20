«Букбар» с Владимиром Коваленко и Яной Титоренко прошёл в Пскове

14:35, 20 сентября 2023, ПАИ

Последнее мероприятие «Букбара» в формате общения с двумя барменами прошло в Псковском «Лофте» 16 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

В этот раз барменами стали журналист, редактор литературного журнала «Иначе» и основатель клуба медленного чтения в Санкт-Петербурге Яна Титоренко, а также социолог, преподаватель, ведущий авторской секции на Международном книжном салоне, писатель-постмодернист Владимир Коваленко. Они рассказали не только об анонсированных десяти книгах, но и даже о новой искренности и метамодернизме.

«Встреча в рамках проекта «Букбар» прошла, на мой взгляд, насыщенно: мы не только обсудили запланированные книги, но и литературные направления, метамодернизм, постмодернизм, массовую литературу и высокую прозу, современных и классических авторов, магический реализм. Очень порадовал живой интерес публики и ее желание включиться в полноценную беседу! Мы сильно задержались, потому что всё никак не могли наговориться. И «Лофт», и Псков – просто мечта! Таких проектов должно быть больше», – поделилась своим мнением Яна Титоренко.

Владимир Коваленко, в свою очередь, пожелал проекту развиваться дальше и проводить больше мероприятий и, возможно, сделать свой книжный фестиваль. «Встреча в рамках проекта «Букбар» была очень интересной. Во-первых, очень приятное пространство в красивом городе Пскове. Очень радует, что аудитория мероприятия – это заинтересованные и активные люди, которые разбираются в современной литературе, активно читают, задают вопросы и поддерживают беседу», – добавил Владимир Коваленко.

Напомним, что проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и креативного пространства «Лофт».