Псковские волонтёры пройдут обучение в школе «Добро.Университета»

14:42, 20 сентября 2023, ПАИ

Школа «Добро.Университета» стартует на площадке ПсковГУ с 21 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Программа школы предполагает проведение серии лекций, мастер-классов, тренингов и интерактивных мероприятий, посвященных теме добровольчества. Мероприятия продлятся до 23 сентября.

Обучение пройдут 60 человек: 30 добровольцев и 30 организаторов добровольческой деятельности. В их числе не только студенты вуза, но и сотрудники образовательных учреждений Пскова, представители муниципалитетов, руководители молодёжных объединений и движений. В качестве спикеров выступят сертифицированные тренеры школы «Добро.Университета».

Как отметили организаторы, по завершении проекта будут сформированы студенческие команды, готовые реализовывать свои идеи. Они продолжат работу и примут участие в подготовке к старту школы в следующем учебном году.

Отметим, проект инициирован Волонтерским центром ПсковГУ и реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).



