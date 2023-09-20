Псковские волонтёры пройдут обучение в школе «Добро.Университета»
Школа «Добро.Университета» стартует на площадке ПсковГУ с 21 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Программа школы предполагает проведение серии лекций, мастер-классов, тренингов и интерактивных мероприятий, посвященных теме добровольчества. Мероприятия продлятся до 23 сентября.
Обучение пройдут 60 человек: 30 добровольцев и 30 организаторов добровольческой деятельности. В их числе не только студенты вуза, но и сотрудники образовательных учреждений Пскова, представители муниципалитетов, руководители молодёжных объединений и движений. В качестве спикеров выступят сертифицированные тренеры школы «Добро.Университета».
Как отметили организаторы, по завершении проекта будут сформированы студенческие команды, готовые реализовывать свои идеи. Они продолжат работу и примут участие в подготовке к старту школы в следующем учебном году.
Отметим, проект инициирован Волонтерским центром ПсковГУ и реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).
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