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Спорт

Открытый кубок по шахматам пройдёт в Псковской области

Открытый личный кубок по шахматам пройдёт в Псковской области 7 октября. Об этом сообщается в группе шахматного клуба «4 Слона» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Соревнования пройдут в двух лигах: первой и высшей. Контроль времени составит 10 минут с добавлением пяти секунд на каждый ход. Турнир будет происходить по швейцарской системе, состоящей из девяти туров. Местом проведения Высшей лиги станет Ледовый дворец, а Первой лиги – шахматный клуб «Бригантина» в Пскове.

Основными участниками Высшей лиги станут шахматисты, имеющие рейтинг ФИДЕ не менее 1 800. Призёров Высшей лиги наградят кубками и грамотами комитета по спорту Псковской области, а также поощрят денежными призами.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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