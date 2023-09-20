Открытый кубок по шахматам пройдёт в Псковской области

15:38, 20 сентября 2023, ПАИ

Открытый личный кубок по шахматам пройдёт в Псковской области 7 октября. Об этом сообщается в группе шахматного клуба «4 Слона» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования пройдут в двух лигах: первой и высшей. Контроль времени составит 10 минут с добавлением пяти секунд на каждый ход. Турнир будет происходить по швейцарской системе, состоящей из девяти туров. Местом проведения Высшей лиги станет Ледовый дворец, а Первой лиги – шахматный клуб «Бригантина» в Пскове.

Основными участниками Высшей лиги станут шахматисты, имеющие рейтинг ФИДЕ не менее 1 800. Призёров Высшей лиги наградят кубками и грамотами комитета по спорту Псковской области, а также поощрят денежными призами.

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