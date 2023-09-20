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Общество

Приём заявок на псковский конкурс «Чернильница» продлится до 1 октября

Псковский городской молодёжный центр до 1 октября продолжает принимать заявки от молодых псковичей для участия в XIII городском конкурсе молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: организаторы

Отправить работы можно по пяти номинациям. Для поэтов их выделено две, по возрастным категориям – «Лучший поэт» от 14 до 17 лет и «Лучший поэт» от 18 до 35 лет. «Лучший чтец» для молодых декламаторов, а также «Лучший писатель малого жанра» и «Лучший иллюстратор».

В этом году проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, участники, отправляющие заявки на номинацию «Лучший иллюстратор», должны прикрепить своё портфолио с примерами рисунков, картин, чтобы организационный комитет конкурса мог выбрать тех, кто сможет проиллюстрировать сборник «Чернильница» в 2023 году.

В рамках конкурса будет организована «Творческая мастерская», куда будут включены образовательные программы, мастер-классы, квизы и поездка в музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». По итогам конкурса будет издан печатный сборник с произведениями и иллюстрациями участников, записана аудиокнига голосами молодых поэтов.

Принять участие в конкурсе могут учащиеся школ, студенты профессиональных училищ, студенты высших учебных заведений, работающая молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки вместе с работами принимаются до 1 октября на почту pgmc-pskov@mail.ru.

Вся актуальная информация будет публиковаться в официальной встрече мероприятия «ВКонтакте» и на странице Псковского городского молодёжного центра.

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