Псковский токарь скончался на рабочем месте
Псковский токарь потерял сознание и скончался на рабочем месте. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.
В Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило извещение о несчастном случае с работником ООО «Анскино». 62-летний мужчина утром приехал на работу, но, не успев зайти в помещение слесарной, ещё в коридоре почувствовал себя плохо и потерял сознание.
Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть работника. Проводится расследование несчастного случая.
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