Псковский токарь скончался на рабочем месте

16:00, 20 сентября 2023, ПАИ

Псковский токарь потерял сознание и скончался на рабочем месте. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило извещение о несчастном случае с работником ООО «Анскино». 62-летний мужчина утром приехал на работу, но, не успев зайти в помещение слесарной, ещё в коридоре почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть работника. Проводится расследование несчастного случая.