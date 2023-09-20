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Общество

В Псковской области родители могут отправить детей в бесплатное путешествие по региону

В Псковской области продолжается прием заявлений на получение социальных сертификатов на бесплатное путешествие школьников по региону, сообщили ПАИ в региональном комитете по туризму.

Фото: ПАИ

Квоты распределены для каждого района. Количество сертификатов – 500.  Их смогут получить учащиеся 5-9 классов из числа малообеспеченных и многодетных семей.

Сертификат не подлежит обмену на деньги. Социальный сертификат можно потратить на оплату путешествия для школьника из перечня туров, предложенных туроператорами области, включенными в реестр исполнителей государственной услуги. Один ребенок имеет право только на один социальный сертификат.

Заявление на получение сертификата может подать родитель или иной законный представитель ребенка по ссылке.

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