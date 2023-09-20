В Псковской области родители могут отправить детей в бесплатное путешествие по региону

15:58, 20 сентября 2023, ПАИ

В Псковской области продолжается прием заявлений на получение социальных сертификатов на бесплатное путешествие школьников по региону, сообщили ПАИ в региональном комитете по туризму.

Квоты распределены для каждого района. Количество сертификатов – 500. Их смогут получить учащиеся 5-9 классов из числа малообеспеченных и многодетных семей.

Сертификат не подлежит обмену на деньги. Социальный сертификат можно потратить на оплату путешествия для школьника из перечня туров, предложенных туроператорами области, включенными в реестр исполнителей государственной услуги. Один ребенок имеет право только на один социальный сертификат.

Заявление на получение сертификата может подать родитель или иной законный представитель ребенка по ссылке.