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Культура

Выставка «Российский Север – XIII» начнётся в Пскове с 28 сентября

Выставка произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север – XIII» состоится с 28 сентября по 29 октября в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной театрально-концертной дирекции. 

Фото: ТКД Псковской области

Выставка будет проходить одновременно на нескольких площадках города, а именно в Псковском музее-заповеднике, Псковском областном центре народного творчества, Псковской областной библиотеке, Доме офицеров и выставочном зале Союза художников России. Торжественное открытие выставки состоится 28 сентября в 12:00 в музейном комплексе «Двор Постникова».

«Выставка такого масштаба впервые пройдет в Пскове и станет крупнейшим смотром изобразительного искусства, а также ярким и знаменательным событием в культурной афише Псковской области и всего Северо-Западного региона», – рассказали в ТКД.

Участники выставки – художники республик Карелии и Коми, Архангельской, Вологодской, Кировской, Мурманской, Новгородской, Череповецкой и Псковской областей, а также художники Санкт-Петербурга, творчество которых так или иначе связано с Псковской областью.

В экспозицию войдут до полутора тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного, монументального, народного и храмового искусств, созданных за последние пять лет. Из представленных работ будут отобраны лучшие произведения для всероссийской художественной выставки «Россия», которая состоится в 2024 году.

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