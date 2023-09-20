В Минцифры заявили об отсутствии планов блокировать WhatsApp

16:47, 20 сентября 2023, ПАИ

Вопрос блокировки мессенджера WhatsApp и видеохостинга YouTube в России не стоит на повестке дня, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, пишут РИА Новости.

«Вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp на повестке не стоит», — сказал министр журналистам в кулуарах Kazan Digital Week.

Ранее в сентябре Роскомнадзор заявил о том, что будет требовать от WhatsApp удалять недружественные каналы с запрещенной информацией, отказ может повлечь блокировку приложения в России. В пресс-службе регулятора тогда порекомендовали российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, которые работают в российской юрисдикции и соблюдают законодательство РФ.