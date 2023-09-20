Авиационную бомбу времён ВОВ уничтожили в Псковской области
Авиационную бомбу, найденную в Палкинском районе, времён Великой Отечественной войны ликвидировали сотрудники спасательного центра МЧС. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Бомбу ликвидировали путём контролируемого подрыва 20 сентября в 16:40. Мероприятия проводились в соответствии с требованиями безопасности. Все работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено.
Напомним, что авиационную бомбу ФАБ-50 нашли в деревне Коровье Село в Палкинском районе сегодня, 20 сентября.
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