Авиационную бомбу времён ВОВ уничтожили в Псковской области

17:08, 20 сентября 2023, ПАИ

Авиационную бомбу, найденную в Палкинском районе, времён Великой Отечественной войны ликвидировали сотрудники спасательного центра МЧС. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Бомбу ликвидировали путём контролируемого подрыва 20 сентября в 16:40. Мероприятия проводились в соответствии с требованиями безопасности. Все работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено.

Напомним, что авиационную бомбу ФАБ-50 нашли в деревне Коровье Село в Палкинском районе сегодня, 20 сентября.